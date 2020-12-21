Ночной клуб на Дунайском проспекте оштрафовали на 100 тысяч рублей за посетителей без масок

Посетители, как и сотрудники ночного клуба не заботились о правилах антиковидной безопасности, за что заведению, в буквальном смысле, пришлось поплатиться. Фото: pixabay

Посетители, как и сотрудники ночного клуба не заботились о правилах антиковидной безопасности, за что заведению, в буквальном смысле, пришлось поплатиться. Фото: pixabay

Московский районный суд Северной столицы постановил оштрафовать на 100 тысяч рублей компанию «Ретро Клуб», владеющую сведениям «Москва» На Дунайском проспекте. В баре после 23 часов находилось около 200 человек без масок.

Как информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, проверка нагрянула в увеселительное заведение в 23:14 20 ноября — в это время в зале находилось около 200 человек без средств индивидуальной защиты. О соблюдении социальной дистанции никто также не вспоминал.

Генеральный директор ООО «Ретро Клуб» в полном объеме признал вину и обязался впредь не допускать подобных нарушений. Кроме того, компания приняла решение законсервировать ночной клуб на некоторое время. С учетом всех обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскую журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей за недостоверную информацию по COVID-19.