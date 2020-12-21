В Петербурге снизилось число школьников и учителей, болеющих COVID-19 и ОРВИ

Зимние каникулы пока также продлевать не планируют - отдыхать школьники будут с 28 декабря до 10 января. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Зимние каникулы пока также продлевать не планируют - отдыхать школьники будут с 28 декабря до 10 января. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Сейчас на больничном с коронавирусом и ОРВИ в Петербурге находятся 1803 педагога и 8,6 тысяч школьников.

По данным комитета по образованию на 21 декабря, за последнюю неделю к работе вернулись 66 учителей, болевших COVID-19 или простудой. Кроме того, очный режим обучения возобновлен у 64 классов. Продолжают учиться онлайн 8,6 тысяч школьников, что составляет 1,6% от общего числа учеников в Северной столицы — выздоровели за неделю 1,7 тысяч человек.

80% петербургских школ в полном составе продолжают работать очно. Кроме того, по заявлениям родителей на смешанное обучение переведены 17,7 тысяч детей — 3,3% от общего количества обучающихся в школах Петербурга. Детские сады продолжают работать в штатном режиме, на карантин по коронавирусу или ОРВИ закрыты 21 группа в 19 учреждениях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские педагоги ратуют за переход на дистанционное обучение, однако до Нового года школы продолжат работу в очном режиме.