«Реабилитирована»: украшения заставили петербуржцев смягчиться над елкой на Дворцовой

«Реабилитирована»: украшения заставили петербуржцев смягчиться над елкой на Дворцовой
Ёлка на Дворцовой распушилась. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Петербуржцы все-таки смогли смягчиться после того, как елку на Дворцовой площади украсили. После того, как на дереве зажгли праздничные огни, социальные сети перестали заполняться гневными комментариями.

В этом году на Дворцовой площади впервые за долгое время появилась живая елка. Выбирали ее путем голосования. Несмотря на то, что за живую ель проголосовало большинство, довольны главным новогоднем украшением оказались не все горожане.

Фото: скриншот Twitter

Дело в том, что по дороге из Ленинградской области, ель потеряла немало ветвей. В итоге на Дворцовой площади дерево пришлось собирать по частям. Решение нашли – ветви приделали к дереву с помощью специальных металлических конструкций.

Фото: скриншот Twitter

Несмотря на это, 25-метровое дерево все равно поначалу казалось «облысевшим». Городские власти успокаивали горожан и обещали распушить елку. В ответ вскоре социальные сети облетела фотография петербурженки на фоне ели с табличкой «Не распушится». К ее мнению присоединилось множество других местных жителей.

Фото: скриншот Twitter

«Елка на Дворцовой площади, как девчонка, которую накрасили», — пишут теперь петербуржцы в Twitter.

Фото: скриншот Twitter

«Ладно, елка на Дворцовой реабилитировалась, теперь она мне нравится», — отметил один из пользователей социальной сети.

Рассмотреть новогоднюю елку на Дворцовой площади в деталях можно в фоторепортаже Gazeta.SPb.

Отметим, что главную елку выбирали из нескольких кандидаток. Их подобрали в лесах Выборгского, Приозерского и Всеволожского районов Ленинградской области. Остановиться решили на елке из леса в Хиттолово. Доставляли ее на главную площадь Петербурга в два этапа. Сначала ель спилили в лесу, погрузили на машину и привезли к КАДу. По городу ель везли уже под покровом ночи при минимальном трафике. Для украшения выбрали советскую тематику. Ель простоит на Дворцовой площади до 15 января.

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