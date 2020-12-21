«Я счастлива»: Собчак прокомментировала закрытие «Дома 2»

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак высказала сожаление после закрытия проекта.

Соответствующий пост звезда опубликовала в своем Instagram. По ее словам, 14 лет назад это была единственная программа, куда она прошла кастинг в качестве ведущей. Собчак вела телестройку восемь лет.

«Я счастлива ,что пришла туда и счастлива ,что вовремя ушла», — написала она под серией фото с телепроекта.

Собчак отметила, что с благодарностью вспоминает это реалити-шоу. Она посоветовала людям помнить, что неважно, кто кем был, а важно, кто кем стал.

Отметим, что последний выпуск программы будет показан 30 декабря в 22:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что закрытие «Дома-2» также прокомментировала его бывшая участница Ольга Бузова.