В Петербурге наступила астрономическая зима

Понедельник, 21 декабря, в 2020 году стал самым коротким днем. В 13:02 по московскому времени произошло зимнее солнцестояние. Дальше будет становиться светлее.

В этот день Солнце, двигаясь по эклиптике, достигло самого удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса. В северном полушарии нашей планеты наступила астрономическая зима, а в южном — лето. При этом в первом случае световой день стал самым коротким, а ночь — самой длинной в году. Об этом сообщает Московский планетарий.

Для народов, живущих на Земле в гармонии с природными циклами, день зимнего солнцестояния всегда имел огромное начение. Для древних людей он олицетворял победу света над тьмой. На Руси с этим явлением был связан целый обряд.

«К царю на поклон шел звонарный староста Кремля, который отвечал за бой курантов. Он возвещал, что отныне Солнце повернуло на лето: день прибавляется, а ночь убывает. Как говорит народная пословица: «Солнце – на лето, зима – на мороз»», — рассказывают в Московском планетарии.

В эти дни наши предки дарили друг другу подарки, колядовали, прыгали через костер и водили хороводы. По тому, каким выдался день зимнего солнцестояния, судили о будущем урожае. Он обещал быть богатым, если на деревьях образовывался иней.

Примечательно, что за полярным кругом в это время наступает полярная ночь. На широте Мурманска она длится 40 дней. Пик приходится как раз на 21-22 декабря.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об удивительном астрономическом явлении, которое на закате 21 декабря можно наблюдать в небе.