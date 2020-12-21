Во сколько петербуржцы увидят великое сближение Юпитера и Сатурна

Наблюдать сближение Юпитера и Сатурна можно после 17:35 по московскому времени 21 декабря. Вероятно, жителям Петербурга полюбоваться "двойной звездой" не удастся. Фото: pixabay

Наблюдать сближение Юпитера и Сатурна можно после 17:35 по московскому времени 21 декабря. Вероятно, жителям Петербурга полюбоваться "двойной звездой" не удастся. Фото: pixabay

В понедельник, 21 декабря, россияне станут свидетелями «великого соединения» самых больших планет солнечной системы — Юпитера и Сатурна. Полюбоваться этим уникальным астрономическим явлением можно будет невооруженным глазом.

Во время «великого соединения» Юпитера и Сатурна оба газовых гиганта окажутся максимально близко друг к другу. С Земли это явление будет выглядеть как двойная звезда. На самом деле планеты разделит огромное расстояние — около 750 млн км.

Такое теснейшее соединение, сообщает петербургский планетарий, случится на закате 21 декабря. Условия для наблюдения, конечно, не самые лучшие, говорится в сообщении, но все же реальные.

«Планеты проявятся на юго-западе после захода Солнца, около 17:00, и будут находиться на высоте 6,5° над горизонтом. Их будет видно около часа при условии абсолютно чистого неба, что, конечно, редкость для зимнего Петербурга», — сообщает петербургский планетарий.

Астрономы утверждают, что наблюдать астрономическое явление можно как при помощи телескопа или бинокля, чтобы получше рассмотреть сами планеты-гиганты, увидеть часть их спутников и кольца Сатурна, так и невооруженным глазом.

Отметим, что в последний раз подобная «встреча» Юпитера и Сатурна произошла в 1226 году. Тогда планеты рязделяли 3,5 угловых минуты. А в будущем это событие жидается лишь в 2080 году, когда расстояние между гигантами составит 6 угловых минут (так же, как в этот раз).

Кстати, по версии немецкого астронома Иоганна Кеплера, который наблюдал за сближением Юпитера и Сатурна в 1603 году, знаменитая Вифлеемская звезда также могла быть «великим соединением».