Суд Петербурга признал незаконной монополию города на похороны умерших от COVID-19

Суд Петербурга признал незаконной монополию города на похороны умерших от COVID-19
Частной компании удалось отвоевать право на оказание ритуальных услуг лицам, умершим от COVID-19. Фото: pixabay

Городской суд Санкт-Петербург вынес решение по административному иску ООО «Похоронная служба» к правительству Северной столицы, губернатору и комитету по здравоохранению.

Заявитель просил признать недействительным пункт распоряжения комитета, в котором ограничивается право частных компаний, — в том числе, ООО «Похоронная служба», — на последнюю перевозку лиц, посмертные тесты на коронавирусную инфекцию у которых оказались положительным и приравненных к нем.

В качестве заинтересованных лиц к делу были привлечены СПб ГУП «Ритуальные услуги» и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. В результате Городской суд частично удовлетворил требования истца, признав недействующим указанный выше пункт распоряжения Комздрава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночной клуб на Дунайском проспекте оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер.

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