Суд Петербурга признал незаконной монополию города на похороны умерших от COVID-19

Городской суд Санкт-Петербург вынес решение по административному иску ООО «Похоронная служба» к правительству Северной столицы, губернатору и комитету по здравоохранению.
Заявитель просил признать недействительным пункт распоряжения комитета, в котором ограничивается право частных компаний, — в том числе, ООО «Похоронная служба», — на последнюю перевозку лиц, посмертные тесты на коронавирусную инфекцию у которых оказались положительным и приравненных к нем.
В качестве заинтересованных лиц к делу были привлечены СПб ГУП «Ритуальные услуги» и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. В результате Городской суд частично удовлетворил требования истца, признав недействующим указанный выше пункт распоряжения Комздрава.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночной клуб на Дунайском проспекте оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер.