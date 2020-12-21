В Петербурге планируют ежегодно обустраивать 12 общественных пространств

"С помощью дорожной карты мы должны определить новые точки роста, которые помогут нам сделать наш город еще более комфортным", - заявил Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

"С помощью дорожной карты мы должны определить новые точки роста, которые помогут нам сделать наш город еще более комфортным", - заявил Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В понедельник, 21 декабря, губернатор Северной столицы Александр Беглов, выступая на правительственном совещании, отметил, что по итогам прошлого года Петербург стал вторым среди российских мегаполисов по качеству городской среды, а значит, — необходимо повышать планку.

Согласно разработанной в Смольном дорожной карте, к 2024 году в городе на Неве появятся 4 668 социальных объектов, доступных людям с ограниченными возможностями. Кроме того, за этот период планируется разработать 36 новых туристических маршрутов. Также власти рассчитывают ежегодно обустраивать около 12 общественных пространств.

Среди социальных объектов, доступных маломобильных гражданам, 95,96%, согласно плану, занимают зеленые насаждения — парки, сады и скверы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург и Ленобласть объединят развитие научно-технических возможностей.