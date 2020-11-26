Петербург и Ленобласть объединят развитие научно-технических возможностей

"У нас нет ни золота, ни нефти, ни газа, но есть умные головы и «золотые» руки. Благодаря этому в Петербурге показывают существенный рост IT-технологии, фармацевтика, медицина и другие высокотехнологичные отрасли", — сказал Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

"У нас нет ни золота, ни нефти, ни газа, но есть умные головы и «золотые» руки. Благодаря этому в Петербурге показывают существенный рост IT-технологии, фармацевтика, медицина и другие высокотехнологичные отрасли", — сказал Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В концепцию научно-технологического развития Северной столицы до 2030 года включат агломерацию с Ленинградской областью.

Об этом в четверг, 26 ноября, во время заседания научно-технического совета при губернаторе заявил глава Петербурга Александр Беглов. Он объяснил, что регионы не могут и не должны развиваться по отдельности. «Промышленный и научный потенциал Петербурга и Ленинградской области, трудовые ресурсы дадут большое конкурентное преимущество для агломерации в целом», — считает Беглов.

Власти Ленобласти сейчас разрабатывают аналогичную концепцию. Рабочие группы от обоих регионов сделают акцент на развитии науки и профессионального образования, а также на инновациях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как будут организованы новогодние праздники в Ленинградской области в условиях пандемии коронавируса.