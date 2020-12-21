Жителей Петербурга просят не уезжать на Новый год из города

В Северной столице жителей города просят остаться в городе на новогодние праздники из-за коронавируса. Кроме этого, гостей также призывают отказаться от поездок в Петербург.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала «78» в программе «Открытая студия».

«У нас она обусловлена в первую очередь большой нагрузкой на систему здравоохранения, и соответственно по возможности жителям города не выезжать. Почему были введены ограничительные мероприятия? Чтобы сюда не приезжали. У нас нет выбора», – заявила Башкетова.

Кроме этого, специалист отметила, что Петербург не вводит жестких мер на въезд и выезд из города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, в Петербурге работает уже 20 пунктов вакцинации от коронавируса. До конца года должны появится 70 точек, где можно будет сделать прививку от Covid-19.