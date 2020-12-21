Биологическим родителям суррогатных детей разрешили въезд в Россию

С марта родителям суррогатных детей было запрещено въезжать в Россию за своими младенцами. Ограничения, связанные с коронавирусом, сняли из-за случаев гибели малышей. Данные об этом появилась в понедельник, 21 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме этого, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, сообщила о ситуации с суррогатными детьми в городе. Напомним, что с августа в Северной столице более 150 малышей находились без родителей.

Благодаря активному межведомственному взаимодействию удалось предпринять меры, направленные на защиту прав и законных интересов детей, организовать проверку условий их проживания, оказать содействие в обеспечении медицинским патронажем, наладить динамический мониторинг информации о количестве таких детей.

«В результате всех предпринятых мер на данный момент с родителями домой были отправлены 142 ребенка. В настоящее время в Санкт-Петербурге остается еще около 50 детей, 26 из них находятся в Доме ребенка на полном государственном обеспечении», – говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге четверых суррогатных детей госпитализировали в больницы.