В России утвердили новые санитарно-эпидемиологические нормы для магазинов

Новые правила для магазинов утвердил Роспотребнадзор. Для продажи пищевой продукции нужно будет выполнять санитарно-эпидемиологические требования. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой появилось на сайте правовой информации в понедельник, 21 декабря.

Новые требования вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года.

Таким образом, магазинам будет запрещено раскладывать хлеб так, чтобы он касался стен и пола помещения. Также вся пищевая продукция в упаковке должна лежать отдельно от продукции без упаковок.

Кроме этого, будет запрещено взвешивать продукты без упаковок и продавать яйца в отделах, где продают данный товар неупакованным от производителя.

Изменения коснулись и консервных банок. Деформированные товары не должны продаваться и привлекать покупателей. Тоже самое касается и неспелого картофеля, – зеленый цвет данной культуры говорит о том, что ее нельзя выкладывать на прилавок.

Для сотрудников магазинов предусмотрены новые ограничения. Уборщики и подсобные рабочие больше не имеют права подготавливать товары к продаже. Участятся и медицинские осмотры для персонала, который занимается хранением, перевозкой и реализацией продуктов.

Из других принятых мер стоит выделить использование льда только из питьевой воды для охлаждения пищевой продукции и обязательное установление отопления, вентиляции и кондиционирования в магазинах.

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