В Москве коронавирус унес жизни еще 73 человек

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 73 пациента.

Об этом стало известно во вторник, 22 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее число жертв в столице достигло 10 613. У умерших была диагностирована пневмония и получен положительный результат теста на Covid-19.

В Петербурге за указанный период коронавирус унес жизни 82 человек. Общее число летальных исходов от коронавируса в городе достигло 6 999.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как защититься от нового штамма COVID-19.