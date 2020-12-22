Комаровский рассказал, как защититься от нового штамма COVID-19

Чтобы защититься от нового, британского штамма коронавируса, достаточно соблюдать уже имеющиеся предписания. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, сама информация о том, что новый штамм на 70% заразнее известных ранее, нуждается в подтверждении. Врач добавил, что на заразность вируса могут повлиять сторонние факторы — погодные условия или индивидуальные особенности человека.

Комаровский подчеркнул на своем YouTube-канале, что тезис о более высокой заразности говорит о том, что для получения вируса необходима его меньшая доза. И отметил, что россиянам следует продолжать использовать средства индивидуальной защиты и не находиться в помещениях, где нет вентиляции.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 14 декабря в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. Он характеризуется быстрым распространением, а также легче передается от человека к человеку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комаровский назвал смертельную опасность потери обоняния при коронавирусе.