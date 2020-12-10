Комаровский назвал смертельную опасность потери обоняния при коронавирусе

Евгений Комаровский заявил, что неспособность ощущать запахи может привести к необратимым последствиям. Фото: кадр из видео youtube

Евгений Комаровский заявил, что неспособность ощущать запахи может привести к необратимым последствиям. Фото: кадр из видео youtube

Существуют две ситуации, в которых отсутствие запахов может угрожать жизни человека. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, с помощью обоняния человек может определять качество потребляемой еды. При заражении Covid-19 и потере этого чувства есть риск отравления. Врач рекомендует всегда обращать внимание на срок годности продукта.

Комаровский отметил на своем YouTube-канале, что подхватившие новый вирус пациенты могут не почувствовать запах дыма или газа, что тоже может привести к трагедии. Специалист посоветовал установить в квартире датчики дыма.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комаровский назвал простой способ, как упростить жизнь больных коронавирусом.