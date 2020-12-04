Комаровский назвал простой способ, как упростить жизнь больных коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал россиянам о простом способе облегчить дыхание и улучшить самочувствие при коронавирусной инфекции.

По его словам, болеющим COVID-19 людям необходимо спать на животе. Врач предложил провести небольшую модернизацию матрасов, благодаря которой лежание в таком положении станет гораздо удобнее.

Комаровский рассказал на своем youtube-канале, что для удобства инфицированных с большим животом из ортопедического матраса можно вытащить несколько «змеек» на уровне живота. Врач добавил, что после выздоровления пациент легко вставит их на место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евгений Комаровский раскрыл факт о заразности коронавируса, о котором многие не знали.