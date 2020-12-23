Дуров анонсировал платные функции Telegram

Российский миллиардер, основатель Telegram Павел Дуров поделился планами на монетизацию мессенджера.

По словам Дурова, число активных Telegram уверенно приближается к отметке в 500 миллионов, при этом мессенджер по-прежнему не приносит доход компании. Тем временем поддержка проекта такого масштаба обходится в сотни миллионов долларов в год Дуров отметил, что долгое время оплачивал счета компании из своего кармана.

В настоящее время у Telegram есть два пути — начать зарабатывать деньги или продаться более крупному игроку, как это произошло, к примеру, с WhatsApp.

Предприниматель заявил, что не намерен продавать компанию, поскольку «Telegram нужен миру как независимый проект». Дуров уверен, что компания сможет монетизировать Telegram «ненавязчиво». По его словам, все текущие сервисы мессенджера останутся бесплатными.

Дополнительные, платные функции предложат бизнес-командам и пользователям с расширенными потребностями. Массовым публичным каналам Telegram предложат рекламную платформу, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а сам Telegram с ее помощью сможет покрывать расходы на серверы и трафик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в работе Telegram по всему миру произошел массовый сбой.