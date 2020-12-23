Добровольцам вакцины «Спутник V» больше не будут вводить плацебо

В Министерстве здравоохранения приняли решение о смене формата исследования вакцины от коронавируса «Спутник V». Теперь испытуемым не будут вводить плацебо.

Об этом сообщил в среду, 23 декабря, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день, набор в связи с тем, что там всё доказано, а пандемия идет и плацебо — это совсем нехорошо», – заявил специалист.

Кроме этого, Александр Гинцбург, предложил выявить всех, кому было введено плацебо и предоставить им настоящую вакцину. Однако на данный момент неизвестно, – допустим ли такой вариант.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стали известны побочные эффекты вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат противопоказан пациентам с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, для контактировавших с больными инфекцией в течение двух недель, для сделавших прививку от гриппа или пневмококка в течение месяца и для тех, кто имеет симптомы COVID-19.