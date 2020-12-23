Госдума одобрила в третьем чтении отмену митингов в день проведения

Государственная дума России приняла поправки в закон о митингах. Депутаты одобрили нововведения в третьем чтении. Данные об этом появились на сайте ведомства в среду, 23 декабря.

Теперь по новым правилам гражданам России запрещено проводить мероприятия рядом со зданиями экстренных служб. Также власти будут иметь право при угрозе ЧС отменить митинг, если организатор не найдет другое место проведения.

Также изменения коснутся и пикетов, которые суд сможет признавать митингом, если все одиночные мероприятия объединены общим замыслом.

Кроме этого, власти вводят запрет на сбор денег для митингов из иностранных источников. Нельзя брать пожертвования и от анонимов и компаний. Последние должны быть зарегистрированы за год до предоставления средств.

Что касается журналистов на митингах, то теперь им запрещено скрывать знак представителя СМИ, а также использовать агитацию. Запрещается быть организаторами событий и одновременно работать на публичном мероприятии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту.