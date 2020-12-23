Власти Москвы считают, что ни одна мера ограничений из-за Covid-19 не оказалась бесспорной

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала принятые меры ограничений в Москве. Она считает, что ни одна мера не оказалась бесспорной.

Об этом политик заявила в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи «Просто о сложном», которая выходит в «Яндекс.Эфире».

«Вообще давайте начнем с того, что нет ни одной ограничительной меры, которая была бы бесспорной. Это — всегда предмет дискуссий, но властям приходится делать выбор для того, чтобы город дальше жил, развивался, а пандемия сокращалась», – рассказала Анастасия Ракова.

Кроме этого, она отметила, что властям пришлось принять непростое решение о запрете на прогулки для пенсионеров весной, так как болезнь в основном опасна для старшего поколения.

Также Анастасия Ракова добавила, что если бы была возможность вернуться к началу пандемии, то «сказала, что мы не едем никуда в отпуск, мы покупаем средства индивидуальной защиты, заводы и стараемся купить как можно больше аппаратов ИВЛ».

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