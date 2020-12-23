В Госдуме приняли закон об ужесточении наказания за клевету в интернете

В Госдуме приняли закон об ужесточении наказания за клевету в интернете
В Госдуме приняли законопроект. Фото: duma.gov.ru

В России за клевету в интернете можно будет получить уголовное наказание. Госдума приняла во втором и третьем, заключительном чтении, поправки в закон.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора документа депутата-единоросса Дмитрия Вяткина в среду, 23 декабря. Отметим, что законопроект парламентария предусматривает тюремный срок за клевету в сети. До этого пользователей могли наказать только штрафом до 5 млн рублей и общественными работами до 480 рублей.

Таким образом, принятый закон позволяет властям ужесточить наказание. Запрещено публично распространять клевету, то есть в СМИ или интернете, а также клевету в отношении нескольких лиц. За это россияне могут получить штраф до 1 млн рублей, обязательные работы до 240 часов. За более жесткое нарушение, – принудительные работы до двух лет, арест до двух месяцев или лишение свободы до двух лет.

Кроме этого, наказания предусмотрены и по другим отдельным пунктам. Так, за клевету с использованием служебного положения россиян могут приговорить к лишению свободы до трех лет и выписать штраф в размере 2 млн рублей. За клевету о болезни человека, предоставляющей опасность, грозит срок до четырех лет и штраф до 3 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Госдума одобрила в третьем чтении отмену митингов в день проведения.

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