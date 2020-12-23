Жители Петербурга пожаловались на отсутствие детских подарков от муниципальных администраций

Петербуржцы недовольны нехваткой детских сладких подарков. Новогодние конфеты смогли получить не все дети, а информации о том, что выдачи не будет, толком не поступало.

Как сообщает Peterburg2.ru, информация об этом появилась в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в социальной сети «ВКонтакте». Именно жители этого района пожаловались на отсутствие привычных новогодних подарков от администрации.

Местные жители уверяют, что сладкие коробки должны были получить все без исключения дети в возрасте от 3 до 12 лет.

«Звонили сегодня днем. Нам сказали, подарков нет. Опять история прошлых двух лет повторяется, и это при том, что по Василеостровскому району та часть острова одна из самых многодетных», – написала пользователь группы Катерина Осенняя.

Также другие недовольные отмечают, что выдача должна была состояться 14-16 декабря. Однако подарки уже к этому моменту закончились, либо их и вовсе не выдавали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты узнали, кем хотят быть на Новый год дети в Санкт-Петербурге.