Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным

Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным
Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным. Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин одобрил идею сделать 31 декабря общероссийским выходным. Он поддержал предложение в ходе расширенного заседания Госдумы в среду, 23 декабря.

Глава государства порекомендовал региональным властям сделать 31 декабря выходным. Однако на федеральном уровне создание нового официального выходного пока невозможно.

С предложением сделать 31 декабря всероссийским выходным к президенту обратился лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Невером.

По словам Неверова, многие регионы уже объявили 31 декабря выходным днем. Он же распространить это на всю страну. «Все-таки это семейный праздник и последний день года», — отметил политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург все-таки объявил 31 декабря выходным днем.

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