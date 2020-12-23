Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным

Президент России Владимир Путин одобрил идею сделать 31 декабря общероссийским выходным. Он поддержал предложение в ходе расширенного заседания Госдумы в среду, 23 декабря.

Глава государства порекомендовал региональным властям сделать 31 декабря выходным. Однако на федеральном уровне создание нового официального выходного пока невозможно.

С предложением сделать 31 декабря всероссийским выходным к президенту обратился лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Невером.

По словам Неверова, многие регионы уже объявили 31 декабря выходным днем. Он же распространить это на всю страну. «Все-таки это семейный праздник и последний день года», — отметил политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург все-таки объявил 31 декабря выходным днем.