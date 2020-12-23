В Петербурге прививки от коронавируса за сутки получили 510 человек

В Северной столице продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. За прошедшие 24 часа сделано 510 прививок в 27 пунктах.

Данные об этом появились в среду, 23 декабря» в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Петербурге Covid-19.

Отметим, что всего в городе привиты от инфекции 1545 человек. В основном, вакцина досталась медицинским работникам – 882. За прошедшие сутки выполнено 510 прививок.

Сама вакцинация за прошедшие 24 часа проходила в 27 пунктах. Всего их в городе на данный момент открыто 33. До 25 декабря планируется увеличить количество точек до 70.

Кроме этого, предоставлены данные о госпитализации петербуржцев. За неделю в городе положили в больницы 947 человек. Это на 5% меньше, чем за прошлую неделю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в РНХИ имени Поленова снова начали прием пациентов с коронавирусом.