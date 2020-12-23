Дворцовый мост подсветили «северным сиянием»

Дворцовый мост подсветили &#171;северным сиянием&#187;
Дворцовый мост засиял праздничными огнями. Фото: Смольный

В четверг, 23 декабря в Петербурге включили обновленное световое оформление Дворцового моста — композиция выполнена с эффектом «северного сияния».

Как сообщили в Смольном, новую подсветку включили для создания праздничного настроения перед Новым годом, а также с целью подчеркнуть красоту мостов и набережных.

Композиция учитывает все особенности Дворцового моста, который, отметим, является объектом культурного наследия и сложным техническим сооружением.

Световое оформление занимает огромное пространство площадью 6,5 тыс. квадратных метров. Для украшения моста использовали 300 светодиодных элементов общей длиной более 500 метров. Подсветка состоит из трех тысяч пикселей, для управления которыми создали специальную систему.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что украшения заставили петербуржцев смягчиться над елкой на Дворцовой.

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