Каждый четвертый россиянин считает, что молодость длится до 35 лет

В России был принят закон о признании молодежью людей в возрасте от 14 до 35 лет. Примерно 24% жителей страны согласны с данным изменением.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование и выяснил, что каждый четвертый человек считает возраст до 35 лет включительно молодым.

Таким образом, 24% россиян считают, что молодость длится до 30 лет. Примерно столько говорят о возрасте до 35 лет включительно. Однако каждый пятый назвал 25 лет границей молодости. Остальные 22% – молодость длится до 20 лет.

«Женщины чаще мужчин называли в качестве рубежа молодости возраст 35 лет: 26 и 23% соответственно. Больше всего же тех, кто хочет отодвинуть молодой возраст до 35-ти, – среди россиян 25-34 лет (29%)», – говорится в исследовании сервиса.

Отметим, что в опросе приняли участие 1600 россиян, которые является совершеннолетними и активно зарабатывают деньги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России увеличили возраст молодежи до 35 лет.