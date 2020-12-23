В Петербурге задержали мужчину, который нечаянно убил человека в супермаркете на Бабушкина

Следователи Северной столицы задержали 35-летнего местного жителя, подозревающегося в причинении смерти по неосторожности.

Как информирует пресс-служба следственных органов СК России по Санкт-Петербургу, вечером 20 декабря 2020 года в одном из супермаркетов, расположенных на улице Бабушкина в Невском районе города, между двумя посетителями произошел конфликт.

В ходе ссоры подозреваемый толкнул руками в грудь своего 37-летнего оппонента. После этого пострадавшего пришлось госпитализировать, а в больнице, спустя непродолжительное время, он скончался. В среду, 23 декабря, потенциальный злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Всеволожск Ленинградской области задержали мужчину, который против воли удерживал инвалида и заставлял его попрошайничать.