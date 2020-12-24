В Петербурге открыли новый корпус Госпиталя для ветеранов войн

В Невском районе Петербурга с 24 декабря заработал многопрофильный лечебно-диагностический корпус Госпиталя для ветеранов войн.

Новый стационар, который возвели за рекордные пять месяцев, будет предназначен в первую очередь для пациентов с коронавирусной инфекцией, отметили в Смольном.

Корпус-трансформер строили с расчетом на то, что при необходимости его могли бы перепрофилировать в инфекционную больницу. Корпус соединяется с другими здания госпиталя переходами, в которых оборудовали санитарные шлюзы и пропускники. Здесь появится собственная ПЦР-лаборатория, КТ и УЗИ диагностика.

Кроме того, в начале 2021 года в Колпино сдадут новый корпус больницы №33, рассчитанный на 420 коек. Также завершается подготовка павильонов «Ленэкспо» к приему пациентов в состоянии средней тяжести. К концу года там будет около 2,5 тыс. коек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург может достичь плато по коронавирусу к концу года.