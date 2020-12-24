Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд

В России 24 декабря суточный прирост заболевших коронавирусом побил предыдущий максимум, который был зафиксирован тремя днями ранее. За последние сутки в стране заболели почти 30 тысяч человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом. По последним данным, в регионах России ковид подтвердили еще у 29 тыс. 935 человек.

Предыдущий максимум был зафиксирован в понедельник, 21 декабря, — тогда в стране нашли 29 тыс. 350 новых случаев заражения. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 2,96 млн человек.

Кроме того, 24 декабря в России зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса. За сутки скончались 635 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Последний раз максимум обновлялся 11 декабря, когда от ковида погибли 613 человек.

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 53 тыс. 96.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за сутки от коронавируса умерли 72 человека.