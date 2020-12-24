Соколов ждет приговора: обвиняемый в убийстве возлюбленной экс-доцент может сесть на 15 лет

В Петербурге к финалу близится судебный процесс по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко. Приговор, как ожидается, могут огласить уже завтра, в пятницу, 25 декабря.

Обвинение и представитель потерпевших настаивают на том, чтобы бывший доцент Олега Соколов сел в колонию строгого режима на 15 лет – ему вменяют убийство и незаконное хранение оружия.

Представляя свою позицию во время судебных прений, представитель потерпевших подчеркивала, что Соколов мог действовать спланировано. Она указывала на то, что историк еще до убийства Анастасии Ещенко изучал окрестности Петербурга, после совершения преступления собрал гостей и планировал свою дальнейшую жизнь.

Соколов и его защита настаивают на том, что историк хотел припугнуть возлюбленную во время ссоры и не помнит ничего, что происходило после первого выстрела. Адвокат экс-доцента просил дать Соколову не больше восьми лет. Защита отмечала также, что на иждивении у историка есть несовершеннолетние дети, а сам он страдает от хронических заболеваний.

Следствие считает, что Соколов выстрелил 8 ноября прошлого года в свою сожительницу Анастасию Ещенко. Затем, по версии следствия, он начал душить девушку, а после выстрелил еще три раза. Ночью он расчленил ее тело с помощью ножовки, топора и двух кухонных ножей, после чего выбросил останки в Мойку. У реки Соколов и был задержан больше года назад, а в его рюкзаке нашли руки девушки.

Летом этого года судебный процесс «переехал» из районного суда в Санкт-Петербургский городской суд. Заседания открыто транслировались. За это время дело обросло подробностями из жизни Олега Соколова и Анастасии Ещенко. В качестве свидетеля по делу выступал и публицист Евгений Понасенков, давний оппонент Соколова. Именно его историк обвинял в случившейся трагедии. Экс-доцент утверждал, что Понасенков организовал его травлю, оказывая на него давление.

Выяснилось и то, что Соколов планировал жениться на Ещенко. При этом историк успел обвинить возлюбленную в измене.