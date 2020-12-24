Смольный разрешил ресторанам Петербурга оставить «зимние террасы» на новогодние праздники

Смольный разрешил ресторанам Петербурга оставить &#171;зимние террасы&#187; на новогодние праздники
Площадь, занимаемая зимними террасами, не должна превышать площадь самого заведения. Фото: pixabay

Заведениям общественного питания Северной столицы разрешили оставить «зимние террасы» на период с 25 декабря по 10 января, когда посещение ресторанов строго ограничено.

Соответствующее постановление правительства в четверг, 24 декабря, подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В документе при этом оговаривается, что уличная мебель открытых террас не должна превышать площадь залов самого заведения, рядом с которым поставили столики.

Напомним, что уже с завтрашнего дня, 25 декабря, все заведения Северной столицы будут закрываться для посетителей в 19 часов. Кафе и рестораны, однако, могут принимать заказы навынос и на доставку. А вот в период с 30 декабря 2020-го по 3 января 2021 года заведения и вовсе будут работать только на доставку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, почему петербургским рестораторам, похоже, не стоит ждать смягчения ограничений.

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