В РФПИ объяснили, что значит буква V в названии вакцины «Спутник V»

В РФПИ объяснили, что значит буква V в названии вакцины &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V" разработана специалистами научного центра имени Гамалеи. Фото: sputnikvaccine.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, что буква V в названии вакцины «Спутник V» означает победу.

Об этом руководитель РФПИ рассказал в четверг, 24 декабря, в аккаунте производителей российского препарата от коронавируса в Twitter. Дмитриев раскрыл секрет названия вакцины, комментируя поставку первых доз «Спутника V» в Аргентину, получила первые 300 тысяч доз препарата. Аргентина стала первой из стран Латинской Америки, официально зарегистрировавшей «Спутник V» на своей территории.

«Буква «V» в названии нашей вакцины означает победу, и мы желаем народу Аргентины решительной победы над этой болезнью», — подчеркнул глава Фонда. Добавим, что на английском слово «победа» звучит как «victory».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты рассказали о возможных проблемах, с которыми может столкнуться Россия при проведении массовой вакцинации от коронавируса.

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