Массовая вакцинация от коронавируса в России имеет ряд проблем

Массовая вакцинация от коронавируса в России имеет ряд проблем
Россиян будут прививать вакциной "Спутник V". Фото: официальный сайт вакцины

Российские эксперты назвали возможные препятствия для массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Как сообщает РБК, первая проблема заключается в том, что вакцина нуждается в особом температурном режиме при транспортировке и хранении — не выше -18 градусов. При этом такую температуру надо поддерживать на каждом из этапов. А в аптеках и медкабинетах должны быть установлены терморегистраторы.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, именно сохранение определенной температуры стало главной проблемой массовой вакцинации. Отмечается, что если температура поднимется выше допустимых значений, то препарат может попросту дезактивироваться.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева отметила, сейчас есть аналогичная проблема с тестированием на коронавирус, когда при нарушениях условий доставки и забора образцов россияне получают ложноотрицательные тесты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне смогут записываться на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги

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