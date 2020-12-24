Россияне смогут записываться на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги

Граждан также должны распределить по приоритетности, ориентируясь на возраст и место работы. Фото: pixabay

Граждан также должны распределить по приоритетности, ориентируясь на возраст и место работы. Фото: pixabay

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Минздравом до 31 января 2021 года предоставить гражданам РФ возможность записи на вакцинации от коронавирусной инфекции через портал госуслуг.

Об этом в среду, 23 декабря, информирует пресс-служба аппарата вице-преьмера Чернышенко. Соответствующее распоряжение политик отдал по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Минцифры и Минздрав также должны распределить граждан, желающих вакцинироваться от COVID-19 в приоритетном порядке, учитывая возраст и место работы. Выполнить поручения ведомства должны не позднее 31 января следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аргентина официально разрешила использование на своей территории вакцины «Спутник V».