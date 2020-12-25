В Петербурге коронавирус подхватили еще 3751 человек

С начала пандемии в России выявлено 2 398 254 случая коронавируса. Фото: pixabay

С начала пандемии в России выявлено 2 398 254 случая коронавируса. Фото: pixabay

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3751 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу, 25 декабря, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

На карантине находится 959 человек. Из 519 — на самоизоляции, 440 человек – контактные.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15, 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 563 летальных исхода. При этом вылечились 27 397 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 2 398 254 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 53 659 летальных исхода, выздоровели 2 398 254 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.