«Почта России» доставила петербурженке соль вместо обещанной оленины от родителей

«Почта России» доставила петербурженке соль вместо обещанной оленины от родителей
"Почта России". Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Посылка от родителей дошла до жительницы Петербурга не в полном объеме. Вместо оленины – соль из города Печоры.

Как сообщает 47news со ссылкой на слова потерпевшей, в коробке от родителей из Коми был намек на мясо и очень много обычной соли. Вместо оленины женщина получила на нее чек. А по словам сотрудников «Почты России», которой и шла посылка, для получения мяса нужна опись.

Кроме этого, по словам петербурженки, в почте предположили, что посылка состояла только из соли. Вскрытие коробки, – невозможно, а претензий при получении девушка не предъявляла.

В итоге, вместо колбасы из оленины и сырокопченой оленины, а также других консервов, петербурженка получила четыре пачки соли по килограмму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржец расплатился с детьми, чтобы ездить на машине.

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