Ночью в Петербурге будут ловить нетрезвых водителей

Ночью в Петербурге будут ловить нетрезвых водителей
Сотрудника ГИБДД проведут рейд. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники ГИБДД проведут ночной рейд в Петербурге. Они будут нетрезвых водителей, сообщается на странице регионального управления ведомства «Вконтакте».

В ночь с 25 на 26 декабря проверка пройдет на дорогах Петербурга, а с 26 на 27 декабря рейды пройдут в Ленобласти.

Водителям напомнили, что за управление автомобилей в состоянии алкогольного опьянения их ждет штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. В случае повторного нарушения грозит уголовная ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские «ловили» нарушителей на участках дорог в местах концентрации ДТП с помощью радиолокационных измерителей скорости движения транспортных средств «Бинар». По итогам рейда к административной ответственности за превышение скорости привлекли 369 водителей легковых авто.

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