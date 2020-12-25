Известный стадион «Водник» начнут ремонтировать в Шлиссельбурге зимой 2021 года

Один из самых первых стадионов для футбола в России «Водник» готовится к капитальному ремонту. Проект реставрации предоставили в ГАУ «Леноблгосэкспертизы» для проверки достоверности сметной стоимости.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, стадион «Водник» в Шлиссельбурге планируется восстановить в несколько этапов. Сначала произойдет реставрация поля, ворот, беговых дорожек и трибун на 100 мест. Работы займут 7,4 месяца.

Вторая стадия займет примерно столько же – 7,6 месяцев. За это время будут полностью обновлены и отремонтированы раздевалки для двух команд, санузлы, медпункт, тренерские, диспетчерская, коридоры и тамбуры. Также комплекс получит современную спортивную площадку для занятий баскетболом и волейболом, площадку для физкультуры и сдачи норм ГТО.

Напомним, что поручение отремонтировать стадион дал губернатор региона Александр Дрозденко в августе этого года. Планируется завершить работы через 15 месяцев. Старт реставрации – зима 2021 года.

Стадион «Водник – одно из первых, где начали играть в футбол в России. Его построили британцы на базе текстильной мануфактуры, которой сами же и владели. В советское время на поле комплекса играла команда «Водник», в честь которой названа арена.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал Gazeta.SPb, как Ленобласть пытается решить совместную с Петербургом «мусорную проблему».