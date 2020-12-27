Стали известны сроки критического изменения климата на планете

Ученые определили срок, когда будет пройден порог опасных климатических изменений.

Ученые Университета Макгилла в Канаде проанализировали исторические данные о климате. Исследователи старались определить его чувствительность к концентрациям углекислого газа. Для этого была разработана модель Scaling Climate Response Function (SCRF), позволяющая спрогнозировать температуру Земли до 2100 года. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на публикацию в журнале «Climate Dynamics».

Модель, о которой идет речь, по данным авторов исследования, способна снизить неопределенность прогноза примерно на 50 процентов по сравнению с прогнозами, например, Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), основанными лишь на теоретическом понимании взаимодействия между атмосферой, океаном, льдом, поверхностью Земли и солнечным теплом. Еще одним главным недостатком модели МГИЭК эксперты считают разброс предсказанных температурных значений при увеличении концентрации углекислого газа — если она удвоится, то, согласно предсказанию, на 1,9 — 4,5 градуса Цельсия повысится и средняя глобальная температура.

Как удалось выяснить ученым, использовавшим свою модель, опасный порог климатических изменений придется на период между 2027 и 2042 годами, тогда как данные модели МГИЭК указывают на время до 2052 года. Температура вырастет более чем на полтора градуса Цельсия. Отмечается, что такое повышение считается умеренным. Однако последствия все равно будут страшными. Причина в грядущем увеличении количества стихийных бедствий и их силы.

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