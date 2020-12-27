Ученые: к концу века Каспийское море может обмелеть

К 2100 году уровень воды в Каспийском море будет ниже, чем сейчас, на 9-18 метров, считают немецкие и голландские исследователи.

Ученые из Гисенского и Бременского университетов совместно с геологом Франком Весселингом из департамента наук о Земле Утрехтского университета построили прогнозную модель изменения уровня Каспийского моря до конца XXI века, пишут РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале «Nature Communications Earth & Environment».

Согласно расчетам экспертов, снижение ускорится в ближайшие десятилетия и к 2100 году уровень моря упадет на 9-18 метров, при этом площадь морского бассейна сократится на 23-34 процента. Для сравнения авторы исследования приводят в пример падение уровня Северного моря — если это произойдет на два-три метра, затруднится доступ к портам Роттердам, Гамбург и Лондон. Тогда с огромными трудностями столкнутся не только рыбацкие суда и контейнерные гиганты, но и все страны региона.

В случае с Каспийским морем, уверены ученые, в падении уровня воды виноваты усиленное испарение и потеря морского льда в зимний период. Эти процессы связаны с общим повышением засушливости в Средиземноморско-Среднеазиатском регионе.

Падение уровня воды, согласно опубликованным данным, может сказаться на перелетных птицах, белуге и эндемичном каспийском тюлене. Последний выращивает детенышей на льду на севере Каспийского моря. А его осушение приведет к вымиранию популяции. Странам, делящим акваторию моря, — Азербайджану, России, Ирану, Туркменистану и Казахстану, придется заключать новые соглашения о границах и правах на рыболовство. То есть в без того нестабильном регионе может обостриться политическая ситуация. Чтобы избежать катастрофы, ученые призывают создать международную целевую группу под эгидой ООН.

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