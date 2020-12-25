Губернатор назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге контролируемой

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил на встрече с премьером Михаилом Мишустиным, что эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной, но контролируемой.

Градоначальник отметил, что весной, в начале пандемии в стационарах было около тысячи коек для коронавирусных больных, теперь их количество выросло до 12 тысяч, учитывая федеральные стационары. Однако, по словам Беглова, коек по-прежнему не хватает.

Глава города подчеркнул, что борьба с COVID-19 лежит на плечах как властей, так и граждан. Городские жители должны соблюдать все предписанные Роспотребнадзором меры.

«Мы, в общем-то, держимся», — заключил губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на борьбу с коронавирусом в Петербурге ушло 53 млрд рублей. Из этой суммы 23 млрд рублей было направлено из федерального бюджета.