Россиян ждут семь коротких недель в 2021 году

В 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Фото: pixabay

В 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Фото: pixabay

В России в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная — шестидневная, сообщили в Роструде.

День защитника Отечества сократит рабочую неделю до трех дней — россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля. Для этого рабочий день 22 февраля перенесли на субботу 20 февраля. В связи с этим с 15 по 20 февраля россиян ждет шестидневная рабочая неделя, передает РИА Новости.

Рабочие недели по четыре дня будут в марте, мае и июне. В марте выходные ожидаются с 6 по 8 числа. В мае рабочими будут только дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. В июне россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня.

В ноябре будет трехдневная рабочая неделя в связи с Днем народного единства. Выходным из-за переноса станет 5 ноября.

Последним рабочим днем в 2021 году станет четверг, 30 декабря.

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