Песков пообещал не сокращать новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря

Песков заявил, что новогодние каникулы сокращать не будут. Фото: администрация Президента

Песков заявил, что новогодние каникулы сокращать не будут. Фото: администрация Президента

Новогодние выходные в России в 2021 году останутся неизменными, сокращать их не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимир Песков.

Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля уточнил, что в следующем году российское правительство будет решать вопрос насчет сокращения новогодних каникул из-за появления дополнительного выходного.

Ранее, 23 декабря, депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что нижняя палата парламента не сможет сделать 31 декабря выходным днем на федеральном уровне, поскольку на это требуется время. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться после Нового года.

В тот же день президент Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем и порекомендовал регионам принять такое решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург все-таки объявил 31 декабря выходным днем.