Петербург все-таки объявил 31 декабря выходным днем

В Северной столице последний день уходящего года объявлен выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов.

Об этом стало известно в понедельник, 21 декабря. Как сообщили на официальном сайте администрации города, рабочий день перенесли на субботу, 26 декабря. Руководителям всех городских организаций также рекомендовано предоставить работникам выходной день в последний день 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Ленинградской области также сделали 31 декабря выходным днем. Соответствующей новостью жителей обрадовали еще в минувшую пятницу, 18 декабря.