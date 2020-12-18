Ленобласть сделала 31 декабря выходным, Петербург тянет с решением

Власти Ленинградской области сдались и все-таки сделали 31 декабря выходным днем. В Петербурге с решением пока тянут. Впрочем, не исключено, что объявить о нем могут в ближайшее время.

В пятницу, 18 декабря, стало известно, что 31 декабря в Ленобласти будут отдыхать. Как уточнили в правительстве региона, речь идет о том, чтобы перенести рабочий день 31 декабря с четверга, на субботу, 26 декабря. Решение было принято для работников бюджетной сферы. Руководителям остальных предприятий и организаций также рекомендовали перенести рабочий день.

Отметим, что Петербург пока отстает – власти Северной столицы о выходном не объявляли. Более того, в начале декабря в администрации губернатора сообщали, что не планируют делать 31 декабря выходным днем.

Впрочем, около двух недель назад такой же ответ давали и в правительстве Ленинградской области.

Отметим, что решение сделать 31 декабря выходным днем, приняли власти десятков субъектов. Уже известно, что отдыхать 31 декабря будут в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской областях, Камчатском крае, Мурманской, Курской, Саратовской областях, Крыму и в ряде других регионов.

Отметим, что в середине декабря сделать 31 декабря выходным днем губернатора Петербурга Александра Беглова просил депутат Госдумы Михаил Романов. Парламентарий отмечал, что деловая активность в этот день и без того сводится практически к нулю.

В Кремле уже высказались. Там отметили, что решение сделать 31 декабря выходным днем могут принять региональные власти в зависимости от ситуации.

При этом академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко и вовсе призывал отказаться от длинных новогодних каникул. По его словам, первая декада января является самыми напряженными днями для скорой помощи во всех регионах страны.