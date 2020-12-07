Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных

Академик РАН, депутат Государственной Думы России Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних каникул. Он объяснил, почему так считает.

По его словам, первая декада января является самыми напряженными днями для скорой во всех регионах страны. Это могут подтвердить в институте Склифосовского.

В этот период происходит много отравлений алкоголем, травмированный людей в состоянии алкогольного опьянения. Он также отметил, что длинные новогодние выходные негативно сказывают на экономике.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за коронавируса петербургским властям пришлось принять жесткие меры и закрыть на зимние каникулы рестораны, музеи, театры, аквапарки, океанариумы и зоопарки. В Новый год не прогремит фейерверк, Дед Мороз не выйдет на Дворцовую площадь поздравить горожан.