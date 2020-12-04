Праздники без ресторанов и театров, или Как нескучно встретить Новый год

Из-за коронавируса петербургским властям пришлось принять жесткие меры и закрыть на зимние каникулы рестораны, музеи, театры, аквапарки, океанариумы и зоопарки. В Новый год не прогремит фейерверк, Дед Мороз не выйдет на Дворцовую площадь поздравить горожан. Даже метро не будет работать. Поэтому встречать 2021 год придется дома: Gazeta.SPb рассказывает, как не заскучать в эту ночь.

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Коронавирус, конечно, внес свои коррективы в планы петербуржцев. Но на самом деле даже дома можно как следует оттянуться.

Образцовое застолье

Конец этого года изобилием развлечений нас, увы, уже не порадует. Поэтому организация праздника целиком и полностью в наших руках. А начать можно с меню, внеся в него не только традиционные студень и оливье, но, может быть, и что-нибудь поинтереснее. В сети есть масса идей для сервировки новогоднего стола: в стиле СССР, по фен-шуй, в определенной цветовой гамме, по-скандинавски, с учетом символа наступающего года и т.д.

Новогоднее обращение

По традиции, когда семья собирается за столом, ее глава откупоривает бутылку шампанского и разливает игристый напиток под речь президента. Но кто сказал, что новогоднее обращение может быть только у него. Вам и вашим близким наверняка тоже есть что сказать. Пусть каждый подготовит речь или пожелание. Теплые слова домочадцев особенно важны в нынешнее непростое время.

Недооцененные игры

Когда куранты отгремят, а «Голубой огонёк» наскучит, можно поиграть в игры или принять участие в домашнем конкурсе или викторине по мотивам любимых книг или фильмов, спектаклей, на которые ходили всей семьей. А если тема коронавируса еще не набила оскомину, можно проверить себя и своих «домашних» на знание элементарных правил безопасности или последних открытий ученых. Главное, чтобы всем было весело, а уж каким будет развлечение — не так важно.

Под шашлыки

Идея встретить Новый год на природе подойдет большой веселой компании. Речь, конечно, не о походе в лес, а скорее о поездке на дачу, если условия позволяют. Все, что нужно, — заранее разведать обстановку: проверить, есть ли отопление, запастись покрывалами, валенками, небьющейся посудой и аккумуляторами.

Мероприятия в этот раз отменены, но просто гулять никто не запрещает. Конечно, ехать на Дворцовую площадь особого смысла нет: традиционная встреча с Дедом Морозом и выступления артистов не состоятся, к тому же ночью не будет работать метро. Поэтому можно разработать свой собственный маршрут и отправиться исследовать интересные и необычные места — их в нашем городе достаточно. А настроение будет создавать праздничная иллюминация. Ведь украсить в этом году решили даже отдаленные районы.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об ограничениях, некоторые из которых вступят в силу уже с 4 декабря и коснутся работы ресторанов, театров, музеев, аквапарков и других мест.

За последние сутки коронавирусом заразились 3 692 петербуржца, выздоровели 2 940, умерло 69 — это данные «Стопкоронавирус.рф».