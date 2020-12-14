Депутат Госдумы попросил Беглова объявить 31 декабря выходным днем

Депутат Госдумы попросил Беглова объявить 31 декабря выходным днем
Губернатор Северной столицы пока не высказывал намерения объявлять нерабочим последний день года. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Депутат Государственной Думы Михаил Романов направил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову обращение с просьбой объявить 31 декабря выходным днем в регионе.

Формально последний день года считается рабочим, однако большинство организаций в этот день либо не открываются вообще, либо работают по режиму сокращенного дня. «Деловая активность к этому дню практически сводится к нулю», — отметил Романов, аргументируя необходимость выходного дня 31 декабря.

Отметим, что в некоторых регионах, — таких как Мурманская, Саратовская области, Бурятия, Чувашия и Камчатка, — последний день декабря уже объявлен нерабочим. Также добавим, что новогодние каникулы в 2021 году будут длиться с 1 по 10 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие новогодние костюмы для детей наиболее популярны в Северной столице.

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