Депутат Госдумы попросил Беглова объявить 31 декабря выходным днем

Губернатор Северной столицы пока не высказывал намерения объявлять нерабочим последний день года. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы пока не высказывал намерения объявлять нерабочим последний день года. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Депутат Государственной Думы Михаил Романов направил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову обращение с просьбой объявить 31 декабря выходным днем в регионе.

Формально последний день года считается рабочим, однако большинство организаций в этот день либо не открываются вообще, либо работают по режиму сокращенного дня. «Деловая активность к этому дню практически сводится к нулю», — отметил Романов, аргументируя необходимость выходного дня 31 декабря.

Отметим, что в некоторых регионах, — таких как Мурманская, Саратовская области, Бурятия, Чувашия и Камчатка, — последний день декабря уже объявлен нерабочим. Также добавим, что новогодние каникулы в 2021 году будут длиться с 1 по 10 января.

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