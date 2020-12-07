В Ленобласти не планируют объявлять 31 декабря выходным днем

В Ленобласти не планируют объявлять 31 декабря выходным днем
Ленобласть не будет делать 31 декабря выходным. Фото: Pixabay

В Ленобласти не планируют объявлять 31 декабря выходным днем для сотрудников бюджетных и государственных учреждений. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Вопрос определения выходных и праздничных дней находится в ведении федеральных органов власти», — отметили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Некоторые области и города приняли решение разрешить местным жителям официально отдыхать 31 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России дополнительный выходной 31 декабря могут объявить главы регионов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что официально канун Нового года считается рабочим днем.

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