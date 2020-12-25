В Москве умерли еще 77 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 77 пациентов с коронавирусом
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Коронавирус продолжает набирать обороты. В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 77 летальных исходов ковид-пациентов.

Об этом стало известно в пятницу, 25 декабря. Как сообщили в столичном оперштабе по борьбе с болезнью, у всех пациентов были подтверждены диагноз пневмония и положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Напомним, gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее в Москве скончались 74 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями.

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